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لبنان

نقل شخص بطريقة عاجلة إلى المستشفى... ما الذي حصل معه؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إدخل المدعو ح.ي الى مستشفى بعلبك الحكومي، مصاباً بطلق ناريٍّ في قدمه.
 
 
ولم يُعرف كيف أُصيب بالرصاصة حتّى اللحظة.
 
 
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