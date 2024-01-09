نقل شخص بطريقة عاجلة إلى المستشفى... ما الذي حصل معه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إدخل المدعو ح.ي الى مستشفى بعلبك الحكومي، مصاباً بطلق ناريٍّ في قدمه.

ولم يُعرف كيف أُصيب بالرصاصة حتّى اللحظة.