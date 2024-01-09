مداهمة منزل في بعلبك

داهم الجيش منزلاً في مدينة بعلبك، بعدما اشتبه بوجود المدعو ح. م في داخله، وتبادل إطلاق النار معه، لكنّه نجح بالفرار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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