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لبنان

مداهمة منزل في بعلبك

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:52
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داهم الجيش منزلاً في مدينة بعلبك، بعدما اشتبه بوجود المدعو ح. م في داخله، وتبادل إطلاق النار معه، لكنّه نجح بالفرار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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