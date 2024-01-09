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لبنان

إرشادات للمواطنين في حال حدوث قصف إسرائيليّ

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:00
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أصدرت وحدة إدارة الكوارث والحدّ من المخاطر في اتحاد بلديات ساحل الزهراني، إرشادات للمواطنين، في حال حدوث قصف أو غارة جويّة، ودعتهم إلى:
 
 
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