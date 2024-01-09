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لبنان

سيّدة وابنها تعرضا للضرب... 3 ملثمين اعتدوا عليهما وهذا ما سرقوه منهما

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 ملثمين اعتدوا بالضرب على سيّدة وابنها، وسرقوا منهما حقيبة يدّ، ومجوهرات، وهاتف خليوي، وجهاز لابتوب، داخل موقف، في أحد المباني على أوتوستراد المنار، في منطقة أبي سمراء.
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