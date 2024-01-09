سيّدة وابنها تعرضا للضرب... 3 ملثمين اعتدوا عليهما وهذا ما سرقوه منهما

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 ملثمين اعتدوا بالضرب على سيّدة وابنها، وسرقوا منهما حقيبة يدّ، ومجوهرات، وهاتف خليوي، وجهاز لابتوب، داخل موقف، في أحد المباني على أوتوستراد المنار، في منطقة أبي سمراء.

Advertisement