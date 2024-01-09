قرب محطة محروقات... إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص

وقع إشكال في مدينة الميناء بالقرب من محطة الشلبي للمحروقات، بسبب أفضلية مرور.

وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّه حصل تبادل إطلاق نار بين ع.غ.ط، وم.ع، وقد أُصيب الأخير بطلق ناريّ في رجله، ونُقل إلى المستشفى، وعُلم أنّ حالته مستقرّة.