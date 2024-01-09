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لبنان

لماذا تمّ إلغاء موعد وزيرة خارجية ألمانيا مع بو حبيب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2024 | 14:00
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أُلغي الموعد الذي كان مقررا بين وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بسبب تأخّر الأخيرة بالوصول من مصر.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ موعد الوزيرة الألمانيّة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً، سيبقى قائماً، عند الساعة 10.45.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

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