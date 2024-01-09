لماذا تمّ إلغاء موعد وزيرة خارجية ألمانيا مع بو حبيب؟

أُلغي الموعد الذي كان مقررا بين وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بسبب تأخّر الأخيرة بالوصول من مصر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ موعد الوزيرة الألمانيّة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً، سيبقى قائماً، عند الساعة 10.45.