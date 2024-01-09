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لبنان

طوني فرنجية تابع شؤوناً تربوية مع وفد من المعلمين في المدارس الخاصة

Lebanon 24
09-01-2024 | 14:01
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إلتقى النائب طوني فرنجية في مكتبه في بيروت وفداً من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ، يرافقه نائب النقيب كامل سرور، مسؤول المحاسبة شربل الحامض، مسؤول اللجنة القانونية  سعيد بشير، رئيس فرع بيروت الأستاذ محمد ريحان، وعضو فرع نقابة المعلمين في الشمآل الفراد دحدح، بالاضافة إلى وفدٍ من المعلمين المتقاعدين.
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وتم البحث في الوضع العام للتربية والتعليم في لبنان لاسيما في ما يتعلق بالشق المرتبط بالمدارس الخاصة، التي لا بد من إيجاد السبل والحلول من قبل الدولة والجهات المعنية، حفاظاً على استمراريتها وريادتها وصوناً لحقوق الأساتذة والتلاميذ والأهالي في الوقت نفسه.
 
وبشأن القانون التربوي الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسيّة" والّذي تم إقراره في مجلس النواب في 15 كانون الأول 2023، تم التأكيد على متابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بأساتذة التعليم الخاص الذين يمارسون مهنتهم حالياً، كما العمل من أجل الحفاظ على حقوق الأساتذة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم دون المساس بحقوق من هم في الخدمة الفعلية من الأساتذة.
 
كما تمت الإشارة إلى ضرورة المواءمة بين حقوق الأساتذة من جهة والمؤسسات التربوية من جهة اخرى ومحاولة إيجاد الحلول المُنصفة لمختلف الأطراف والتي تساهم في تعزيز قطاع التربية والتعليم في لبنان، الذي أثبت قدرته على الانتاجية والتميّز.
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