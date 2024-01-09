إسرائيل تتجهّز بطريقة غير مسبوقة... ما الذي تقوم به قرب الحدود مع لبنان؟

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "وزارة الصحة وجّهت مستشفيات شمال إسرائيل بالإستعداد لاستقبال آلاف الضحايا".

وأضافت هيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ "وزارة الصحة تستعدّ لوقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية ، وتتجهز لاستقبال بعثات أطباء من خارج البلاد".