مقدّمات نشرات الأخبار المسائيّة اليوم

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"



حركة دبلوماسية نشطة باتجاه لبنان في هذه الأيام على إيقاع سخونة على الجبهة الجنوبية سجلت اليوم فصلا جديدا ينضح بالكثير من العدوانية الإسرائيلية.

Advertisement الفصل العدواني تصدره اعتداء بمسيرة إسرائيلية على سيارة في الغندورية أدى إلى ارتقاء شهداء. حركة دبلوماسية نشطة باتجاه لبنان في هذه الأيام على إيقاع سخونة على الجبهة الجنوبية سجلت اليوم فصلا جديدا ينضح بالكثير من العدوانية الإسرائيلية.الفصل العدواني تصدره اعتداء بمسيرة إسرائيلية على سيارة في الغندورية أدى إلى ارتقاء شهداء.

غارة اليوم تأتي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على استشهاد القيادي في المقاومة وسام الطويل في اعتداء مماثل على سيارته في خربة سلم.

وقبيل تشييع الطويل أغار الطيران المعادي على سيارة كانت مركونة قرب المكان الذي كان يوجد فيه المشيعون لكن العناية الإلهية حالت دون وقوع مجزرة.

وفي مقابل الإعتداءات الإسرائيلية كان الشمال الفلسطيني المحتل مسرحا لسلسلة عمليات نفذتها المقاومة ابرزها استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الإحتلال في منطقة صفد التي تبعد اثني عشر كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

جيش الإحتلال تكتم على تفاصيل ونتائج العملية فيما وصفت وسائل إعلام عبرية الهجوم بأنه حدث دراماتيكي ممنوع الإستخفاف به.

واليوم لفت الرئيس نبيه بري خلال استقباله المسؤول الأممي جان بيار لاكروا إلى انتهاك إسرائيل ليس فقط القرار الأممي 1701 إنما كل قواعد الإشتباك مثنيا على جهود اليونيفل وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليوم.

لاكروا ليس وحده منخرط في الحركة الدبلوماسية النشطة باتجاه بيروت.

فبعد الأوروبي جوزيب بوريل تحط وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم في العاصمة اللبنانية.

أما المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين فعلمت الNBN أنه سيكون في بيروت خلال أربع وعشرين ساعة.

من جانبه يواصل وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جولته في المنطقة وهو اليوم في كيان العدو الإسرائيلي الذي يتخبط في موضوع "المرحلة الثالثة" للحرب على غزة ويرصد في الكيان تململ متنام من حرب لا إمكانية لينتصر فيها.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تحاول استدراك تأثير استمرار العدوان على مصالحها مع اقتراب إنتخاباتها الرئاسية.









مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



لبنان في انتظار آموس هوكشتاين الخميس. سبب الانتظار معرفة ما يحمله الموفد الاميركي، ولا سيما بعد زيارته الخاطفة الى اسرائيل في الاسبوع الفائت. علما ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب التقى هوكستين في روما ليل الاثنين، وعاد بعد ظهر اليوم الى بيروت. فماذا سيحمل هوكستين الى المسؤولين اللبنانيين؟ هل ينجح في تثبيت الحدود البرية وفي تأمين الاجواء اللازمة لتطبيق القرار 1701، ام ان ما تحقق في البحر لن ينطبق على البر، ما يتيح لاسرائيل ان تستكمل حربها على الجبهة الجنوبية؟

انتظار هوكستين لا يعني البتة ان الحركة الديبلوماسية مقتصرة عليه. اليوم كانت جولة لوكيل الامين العام للامم المتحدة جان بيار لاكروا، فيما وصلت وزيرة الخارجية الالمانية الى لبنان قبل بعض الوقت، و ينتظر ان تجتمع بعد نصف ساعة بالوزير عبد الله بو حبيب.. الحماوة الديبلوماسية رافقتها حماوة ميدانية. فالعمليات العسكرية تواصلت جنوبا.

لكن التطور البارز تمثل في اقدام اسرائيل على استهداف سيارتين تابعتين لحزب الله ما ادى الى سقوط اربعة عناصر ، قالت اسرائيل ان واحدا منهم هو مسؤول العمليات الجوية في الجنوب. هكذا خلال أقل من 24 ساعة، اغتالت اسرائيل خمسة عناصر لحزب الله بين قادة ومقاتلين. فهل تعاظم حجم الخرق الاسرائيلي للحزب؟.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



مختصرا كل الاوسمة، وصل وسام.. ما خفت موازين جهاده، فعلى طول العمر جواد..



كما كانت الكلمة الطولى لحرابه في الميادين، كذلك كان فعل دمه المرفوع على اكف الرفاق والمجاهدين، فكان فيض دمه ودماء الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري ورفاقه اصابات دقيقة في عمق المنظومة العسكرية الصهيونية في صفد المحتلة، ومن يدير حرب الشمال..



قبل ان يسترجع تراب خربة سلم ايقونته الشهيد القائد وسام طويل، رمى واترابه الجنوبيون في عيون المحتل مخرزا، فكانت مسيرات انقضاضية حلقت بعيدا في عمق ما يقارب الثلاثين كيلومترا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، مستهزئة بكل المنظومات الامنية والتجسسية وما تسمى قبابا حديدية، فاصابت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني، محققة اهدافها، وناشرة على طول الخط حتى صفد وما بعد بعدها رسائل مدججة فهمها الصهاينة جيدا قادة ومحللين، حتى انفجرت على مدى الشاشات العبرية سجالات وتحليلات زادت من الخيبات الصهيونية..



فحمل رفاق الشهيد القائد جواد الطويل نعشه بيد، ورموا المحتل بالقصاص بيد ، وما اخافتهم صواريخ مسيرة تاهت بين اوهامها في شوارع خربة سلم، رامية بعض احقادها، فما غيرت عزيمة السيل البشري الذي اجتمع في البلدة المقاومة لتوديع رفيق الجهاد..



اما كلمة رفاق السلاح فكانت تأكيدا للمؤكد بالدم والنار كل يوم، فاستشهاد الحاج جواد لن يخرج جيش الاحتلال من تحت ضربات المقاومة، ولن يعوض هزيمة “اسرائيل” التي ستبقى اوهن من بيت العنكبوت كما أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق.



لو لم تكن "اسرائيل" اوهن من بيت العنكبوت لما كانت تتوسل اميركا لاعادة المستوطنين، وتتوسل الامم المتحدة لتطبيق ال1701 وتطلب العون من اميركا وعشرين دولة لتوفير الحماية للسفن الاسرائيلية في البحر الاحمر، كما قال الشيخ قاووق..



وفي غزة قال المقاومون كلمتهم واداموا على العدو رعبهم، وابقوه هناك داخل النفق الذي فجروه بقوة صهيونية مدججة في البريج، فعلقوا هناك عاجزين عن تحليل الضربة التي قال اعلامهم وعسكريوهم انها من الاصعب خلال حرب الخمسة والتسعين يوما، بل لعلها الاصعب على الاطلاق.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



حرب من دون هوادة بين حزب الله وإسرائيل، تفلتت من قواعد الأشتباك وتجاوزت الخطوط الحمر، وبات كل يوم يحمل المزيد من المفاجآت أكثر من اليوم الذي يسبقه، ما يطرح السؤال التالي: إلى أين سيصل التصعيد؟ وهل سيبقى تحت سقف حرب الاغتيالات والرد بضربات لقواعد عسكرية استخبارية؟

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حزب الله استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي في مدينة صفد، والتي تعرف بقاعدة "دادو"، الواقعة على بعد اثني عشر كيلومترا من الحدود الجنوبية، والاستهداف تم ‏بمسيرات إنقضاضية.‌‏



إسرائيل ترد بالأغتيالات... هكذا ضربات كبيرة، ولكن ما هو مداها؟ وإلى أين ستصل؟ ‏ ‏



ديبلوماسيا ، بلينكن في حركة ، وهوكستاين إلى بيروت منتصف هذا الأسبوع: وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يؤكد لرئيس الحكومة الاسرائيلية أهمية تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة، والمعلومات من تل أبيب لا تتوقع أن يحقق بلينكن أي تقدم أو خرق في محادثاته.



في ما يتعلق بحركة آموس هوكشتاين، تقاطعت المعلومات عند أن الموفد الأميركي سيزور لبنان في النصف الثاني من هذا الاسبوع.



في الخرق السيبراني الذي تعرضت له بعض الأنظمة في مطار بيروت، يبدو أن معالجة القرصنة تتقدم تباعا ، والأمور تكاد أن تعود كليا إلى طبيعتها.



البداية من التطورات الميدانية المتسارعة من الجنوب إلى قاعدة صفد.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



تضبط المنطقة ساعتها على توقيت أميركي، وتلعب اسرائيل بعقاربها لتمديد زمن الحرب وعلى جبهتين لبنانية وغزية تستطلع الولايات المتحدة مسيراتها الدبلوماسية، فيستكشف وزير الخارجية انطوني بيلنكن في تل أبيب اليوم التالي للحرب، ويتأهل اموس هوكشتاين الى الدوري اللبناني في تحويل الجمر الى رماد...



وستكون مهمة الوسيط الأميركي مشحونة بوصايا اسرائيلية اودعتها تل ابيب في الحقيبة الدبلوماسية لانطوني بلينكن، الذي كشف بالامس من السعودية ان اسرائيل "طلبت منا المساعدة من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع حزب الله، وقال إن توسيع الحرب ليس في مصلحة إسرائيل ولبنان والحزب ولم يفصح الاسرائيليون عن هذه الرغبة في العلن خلال لقاءاتهم مع وزير الخارجية الاميركي اليوم، ولكن الاجتماع مع وزير الحرب يوآف غالانت اسفر عن مناشدة اسرائيلية لواشنطن بأن تمارس ضغطا متزايدا على ايران لمنع اي تصعيد اقليمي وأضاف غالانت أن "أولويتنا على الجبهة الشمالية هي إعادة السكان إلى بيوتهم بعد تغيير الوضع الأمني الحالي ووقف هجمات حزب الله".



وهذه الهجمات وصل الحزب صاعقها مع تطورات غزة وفيما استهوت اسرائيل طريقة التصفية عبر الاغتيالات سواء بالمسيرات او زرع العبوات واوجعت الحزب في التشييع ومواكبه، فان المقاومة ذهبت الى المسافات البعيدة في معركة الشمال عبر تخطيها الاثني عشر كيلومترا حلقت فيها مسيرات المقاومة من جنوب لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة وتحديدا مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة.





وفي بيان للحزب أن المقاومة نجحت في الوصول الى اهدافها وانقضت على مبنى القيادة الشمالية مخترقة الصواريخ الاعتراضية ومنظومة القبة الحديدية.





ويأتي تفعيل منظومة المسيرات وتكثيف العمليات كرسالة الى اسرائيل بأن اغتيالها قائدا ميدانيا لا يلغي خرائط العمليات.. وبأن حركة الاقلاع والهبوط نحو الجليل الأعلى تسير وفق ملاحتها العسكرية المعتادة منذ بدء الحرب...





ووفق هذه المعادلات فإن الجنوب اللبناني والشمال الفلسطنيي يبقيان بعيدين عن توسيع الحرب، لكنهما ليسا قريبين من الهدوء، والقواعد هناك تحكمها مظلات دولية ارفعها اميركا وايران وعلى قواعد الاشتباكات الداخلية فإن لبنان ما يزال اسير الاختراق السبيراني ورهينة تصريحات سياسية مخترقة تقنيا وليست السياسة والرئاسة بأنظم حالا حيث ينتظر اللبنانيون زيارات الوفود وبينها وزيرة خارجية ألمانيا اليوم والوسيط الاميركي بعد غد...





وإذ ترسو هذه الجولات على البر الجنوبي فإن صناع المحتوى الرئاسي قطعوا الآمال عن خرق جديد اقله لهذا الشهر ولا يبدو ان اي امر طارىء سيجمع القوى السياسية باسثناء تجميعهم في مطمر الكوستا برافا حيث وقعت المعجزة والتقت المكونات على مطمر واحد برعاية وزير البيئة قبل ان ينتقل الامر الى جلسة لمجلس الوزراء تتراكم عليها عقود النفايات وحلول المطامر.