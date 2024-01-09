بيان عاجل من "حزب الله": هذا الخبر غير صحيح

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أصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي:"ادّعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان العدو قام باغتيال من أسماه تارةً مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية تارة أخرى.انّ العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي نفياً قاطعاً هذا الادّعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق وتؤكّد أنّ الاخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا الى اي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو".