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لبنان

بهذه الكلمات... "كتائب القسام" تنعى قياديّاً في "الحزب"

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:37
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نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، القيادي والمسؤول بوحدة "الرضوان في حزب الله" وسام الطويل، الذي اغتالته إسرائيل يوم أمس الاثنين.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام القيادي في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد القائد/ وسام الطويل الذي اغتاله العدو الصهيوني الجبان أمس الاثنين 8 كانون الثاني 2024 في جنوب لبنان".
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وأضاف البيان: "وتشيد الكتائب بدوره المحوري في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من خلال قيادته للعديد من العمليات النوعية على الحدود الفلسطينية اللبنانية، كما ننعى في السياق ذاته جميع شهداء المقاومة اللبنانية الذين ارتقوا على طريق القدس". (روسيا اليوم)

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