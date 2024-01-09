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لبنان

الجيش يعثر على 5 خراطيم في جنوب لبنان... العدوّ الإسرائيليّ قام بمدّها لهذا السبب

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:45
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبونة - الجنوب على ٣ خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية. وعملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات.
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كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.
يواصل الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.

 
 
 
 
 
 
 
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