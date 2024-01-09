منذ قليل.. إليكم ما حصل في كازينو لبنان!

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أعلنت نقابة موظفي العاب الميسر في كازينو لبنان الاضراب، "اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد عدة اجتماعات مع الادارة"، فتوقفوا مساء اليوم عن العمل وخرج كل الموجودين في صالة الالعاب وجرى اقفالها.