Advertisement

لبنان

منذ قليل.. إليكم ما حصل في كازينو لبنان!

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1150554-638404382369587940.jpg
Doc-P-1150554-638404382369587940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت نقابة موظفي العاب الميسر في كازينو لبنان الاضراب، "اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد عدة اجتماعات مع الادارة"، فتوقفوا مساء اليوم عن العمل وخرج كل الموجودين في صالة الالعاب وجرى اقفالها.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
كازينو لبنان كرم الاعلاميين.. مكاري: المطلوب ان نكون يداً واحدة لنتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام
lebanon 24
10/01/2024 01:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من كازينو لبنان الى الملعب البلدي في جونية والسير متوقف من نفق نهر الكلب الى جونية (الوطنية للاعلام)
lebanon 24
10/01/2024 01:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعثر على 5 خراطيم في جنوب لبنان... العدوّ الإسرائيليّ قام بمدّها لهذا السبب
lebanon 24
10/01/2024 01:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتجهّز بطريقة غير مسبوقة... ما الذي تقوم به قرب الحدود مع لبنان؟
lebanon 24
10/01/2024 01:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24

كازينو لبنان

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2024-01-09
15:45 | 2024-01-09
15:37 | 2024-01-09
15:26 | 2024-01-09
15:15 | 2024-01-09
15:08 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24