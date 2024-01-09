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لبنان
منذ قليل.. إليكم ما حصل في كازينو لبنان!
Lebanon 24
09-01-2024
|
15:58
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أعلنت نقابة موظفي العاب الميسر في كازينو لبنان الاضراب، "اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد عدة اجتماعات مع الادارة"، فتوقفوا مساء اليوم عن العمل وخرج كل الموجودين في صالة الالعاب وجرى اقفالها.
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