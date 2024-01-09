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لبنان

باسيل بحث مع البطريرك ميناسيان في الأوضاع العامّة

Lebanon 24
09-01-2024 | 16:43
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التقى البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس "التيار الوطني الحرّ"، النائب جبران باسيل في مقر البطريركية في الأشرفية، في حضور النائب البطريركي المونسينيور باتريك مراديان، الأب أرام ابراهاميان، الخوري كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
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وخلال اللقاء، قدّم باسيل التهانئ إلى البطريرك ميناسيان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنّياً له "أعياداً مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار".


ثمّ تطرقا للأوضاع العامّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والحضور المسيحي فيها.
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