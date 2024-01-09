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لبنان
عبد الله أسف للدعم الدولي لحرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
09-01-2024
|
18:31
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أعرب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عن أسفه الشديد للدعم الغربي والدولي لإسرائيل في حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين، لافتا الى انه في إطار الصراع الاقليمي على أرض فلسطين، يبدو واضحاً الانحياز الغربي والأميركي والفرنسي الى جانب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية العربية، منددا بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على لبنان.
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وأشار في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "اسرائيل تحاول جر لبنان الى حرب جديدة، وهذا واضح من خلال تصاريح ومواقف الاسرائيليين السياسية والعسكرية، الذين يعتقدون انها الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة إلى حزب الله والمقاومة في لبنان لأبعادها عن الحدود"، مؤكداً أن "اسرائيل مستمرة في عدوانها واعتداءاتها، مستفيدة من هذا الدعم الدولي الكبير في الحرب على غزة، لفتح جبهة واسعة مع لبنان".
ولفت الى ان "المؤشرات كلها تدل على ذلك، فاسرائيل عودتنا دائما بالاعتداء على المدنيين، وخروجها عن كل القيم والمبادئ والمواثيق الدولية في حروبها، منذ إعلان قيام الكيان الاسرائيلي وحتى اليوم، لذلك يجب اخذ كل الاجراءات الداخلية في لبنان لمواجهة هذه التحديات".
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