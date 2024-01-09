بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق بمنزل في بلدة عين التينة - الضنية

Advertisement

‎اندلع حريق داخل منزل في بلدة عين التينة - الضنية منتصف ليل أمس الثلاثاء، وقد امتدت النيران في أرجائه وأدت إلى أضرار جسيمة بأساساته ومحتوياته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".‎وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق، كما حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.‎وقد تعرّض صاحب المنزل لحروق بيديه، كما أفادت المصادر عن حالتي اختناق تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة.‎وبحسب المعلومات، فإن سبب الحريق هو ماس كهربائي داخل المنزل.