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لبنان

بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق بمنزل في بلدة عين التينة - الضنية

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:53
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‎اندلع حريق داخل منزل في بلدة عين التينة - الضنية منتصف ليل أمس الثلاثاء، وقد امتدت النيران في أرجائه وأدت إلى أضرار جسيمة بأساساته ومحتوياته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

‎وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق، كما حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان.
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‎وقد تعرّض صاحب المنزل لحروق بيديه، كما أفادت المصادر عن حالتي اختناق تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة.

‎وبحسب المعلومات، فإن سبب الحريق هو ماس كهربائي داخل المنزل.
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