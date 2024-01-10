Advertisement

لبنان

بالصور: سقوط صخرة ضخمة على سيارة.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1150630-638404672712952025.jpeg
Doc-P-1150630-638404672712952025.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
انهارت صخرة ضخمة فجر اليوم في بلدة إيزال قضاء الضنية، على سيارة كانت مركونة في المكان، مما ادى الى تحطيمها بالكامل، في حين لم تسجل أي إصابات، بل اقتصر الأمر على أضرار مادية، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما قاله صحافيّ بارز غير عاديّ بالنسبة لإسرائيل: هذا ما سيحصل إنّ تمدّدت الحرب إلى لبنان
lebanon 24
10/01/2024 12:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل التقى السفير الفرنسي: قلقون لأن لا أحد يتكلّم عن اللبنانيين
lebanon 24
10/01/2024 12:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوبي مدينة الخيام
lebanon 24
10/01/2024 12:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قد تضمُّ شخصية مهمة للبنان.. هذا ما يجب معرفته عن حكومة فرنسا الجديدة
lebanon 24
10/01/2024 12:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24

صخرة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2024-01-10
05:31 | 2024-01-10
05:20 | 2024-01-10
05:16 | 2024-01-10
05:10 | 2024-01-10
05:00 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24