بالصور: سقوط صخرة ضخمة على سيارة.. هل من إصابات؟

انهارت صخرة ضخمة فجر اليوم في بلدة إيزال قضاء الضنية، على سيارة كانت مركونة في المكان، مما ادى الى تحطيمها بالكامل، في حين لم تسجل أي إصابات، بل اقتصر الأمر على أضرار مادية، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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