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لبنان

وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:27
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أشارت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان لبنان على موعد مع منخفض جوي عالي الفعالية وعاصف متمركز جنوب تركيا سوف يؤثر عليه اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة 10 و11 و12 كانون الثاني وهو يحمل امطارا غزيرة وعواصف رعدية إضافة إلى تساقط لحبات البرد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة مع رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة خاصةً شمالاً وستلامس الثلوج 1400 متر يومي السبت والأحد.
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طقس اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني: غير مستقر بارد وعاصف مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة مع هطول أمطار غزيرة وأحياناً وتصبح طوفانية خاصة بعد الظهر وسوف تتشكل السيول الجارفة والفيضانات على الطرقات يرافقها عواصف رعدية مع تساقط غزير لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويمتد تساقطها إلى ارتفاع 1700 متر ليلاً مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة خاصةً شمالاً مع ارتفاع موج البحر إلى 3 أمتار.

طقس يوم الخميس 11 كانون الثاني: غير مستقر وبارد مع استمرار انخفاض درجات الحرارة يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والطوفانية مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة مع تساقط لحبات البرد وتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

طقس يوم الجمعة 12 كانون الثاني: غير مستقر وبارد يبقى تساقط الأمطار الغزيرة والطوفانية أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة مع تساقط لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

طقس السبت والأحد والإثنين 13 و 14 و 15 كانون الثاني: لبنان على موعد مع منخفض جوي ثان أشد قوة من الأول خاصةً من ناحية الأمطار والثلوج ستلامس الـ 1400 متر.


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