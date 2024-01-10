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لبنان

تصعيد مستمر... قصف اسرائيلي يستهدف هذه البلدات الحدودية

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش الاسرائيلي قصف قرابة الساعة السابعة صباحاً اطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، وشنّت الطائرات المعادية غارات على أحراج  اللبونة، شرق الناقورة، سمع صداها في صور. كما دوّت صفارات الإنذار في المقر العام لـ "اليونيفيل" في الناقورة.
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الى ذلك، استهدف القصف المدفعي المعادي منطقة جبل بلاط في خراج مروحين والاطراف الشرقية لبلدة ام التوت في القطاع الغربي. وفجرت فرقة الهندسة في الجيش بالونا حراريا من مخلفات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة شقرا. 
 
 
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام وأطراف بلدة مروحين بعد غارتين نفذتهما الطائرات المسيرة على المنطقة، وسقطت قذيفة اسرائيلية على تلة حمامص في سردا.
 
 
وأعلن حزب الله في بيان عن استشهاد نابغ أحمد القادري "أبو علي" من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.


وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب نابغ القادري (ابو علي) استشهد بعد استهداف منزله في بلدته كفرشوبا، بغارة اسرائيلية في منتصف الليل.

وتضرّرت العشرات من المنازل في البلدة، جرّاء الغارة الجوية الإسرائيلية التي أصيب فيها أيضاً المواطن ابراهيم قصب بجروح طفيفة.

 
 
 
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