لهذه الاسباب لن يناقش مجلس الوزراء ملف الحوافز المالية

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على وقع اتساع المواجهات في الجنوب بين حزب الله واسرائيل، تترقب الساحة المحلية زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت والطروحات الجديدة التي يحملها، وقد تم تحديد موعده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر يوم غد الخميس.وتنضم وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك الى الشخصيات التي تزور بيروت بهدف معلن هو المساعدة على منع اتساع الحرب، وتحوُّل بيروت الى غزة جديدة.وبسبب تأخر وصولها من مصر ألغي موعدها ليل أمس مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فيما الموعد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يزال قائماً عند الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر اليوم.حكومياً، وزّع جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، يحضّر للدعوة اليها الرئيس نجيب ميقاتي، ويتضمن 43 بنداً، بعضها يتعلق بمشاريع لوزارة الطاقة والمياه، والتربية والخارجية، واتفاقية بين وزارة المال والبنك الدولي، ومشروع مرسوم لتنظيم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، فضلاً عن اقتراحات وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار بشأن هذا الموضوع.وقالت اوساط حكومية معنية "إن التعيينات العسكرية غير مطروحة على الجلسة".وكان اللافت في جدول اعمال الجلسة المرتقبة خلوه من البند المتعلق بالحوافز المالية.وأشارت أوساط حكومية معنية الى أنه تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والمدنيين جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأى رئيس الحكومة التريث في طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء، وسيبلغ الوزراء بالامر، مع التأكيد على ما تعهّد به رئيس الحكومة باعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت".أما بشأن ملف الاعتمادات لادوية الامراض السرطانية والمستعصية، فاشارت الاوساط الى انه سيكون على جدول اعمال الجلسة، بحيث سيصار الى اعطاء وزارة الصحة سلفا لثلاثة اشهر بقيمة الف مليار ليرة شهريا الى حين البت بالموارنة العامة وادراج هذا الملف في صلب موازنة الوزارة".