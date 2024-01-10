"التيار" يطرّي الاجواء مع القائد

Advertisement

كان لافتا أمس أن بيان المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" خلا من اي اشارة الى الطعن الذي قدمه 10 نواب من التيار امام المجلس الدستوري بقانون التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.وفيما اشارت اوساط "التيار" الى ان الكلام في هذا الملف متروك للنائب جبران باسيل في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، اشارت اوساط مطلعة الى ان الامر يندرج في سياق "تطرية الاجواء" مع قائد الجيش بعد زيارتي التعزية اللتين قام بهما الرئيس ميشال عون والنائب باسيل لقائد الجيش، وما تردد في أوساط صحافية عن زيارة قام بها قائد الجيش وعقيلته الى دارة عون خلال فترة الاعياد.أوساط مراقبة لفتت الى ان الحملة التي قام بها "التيار" على قائد الجيش اثارت استياء شعبيا كبيرا حتى داخل "التيار" ومناصريه مما حدا بباسيل وعمه الرئيس عون الى "فرملة الحملة" والقيام بخطوات تراجعية.