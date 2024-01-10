المعارضة للموفدين الدوليين: لا حل على حسابنا

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تتجه المعارضة بمختلف كتلها ومكوّناتها الى عقد إجتماعات نهاية الأسبوع الجاري من أجل الوصول الى موقف موحد يصدر في ورقة توصيات رسمية بشأن ما يحدث في جنوب لبنان. وسوف يبلغ هذا الموقف الى الموفدين الأجانب الذين يعملون على حل الوضع في لبنان.وقال مصدر نيابي إن مضمون التوصيات يشدد على وجوب الا يكون الحل المرتجى بين حزب الله وإسرائيل على حساب الداخل اللبناني وسائر القوى السياسية، وألا يكون جائزة ترضية للحزب وحلفائه على حساب سيادة لبنان، بحيث يتم ضمان أمن إسرائيل من ناحية الجنوب اللبناني، بتراجع الحزب الى ما وراء الليطاني، ويتولى زمام القيادة السياسية عبر تسهيل وصول مرشحه الى الرئاسة على حساب باقي المكونات السياسية في لبنان.ويشير المصدر الى ان المعارضة سترفض هذا الامر، ولن تساوم على هذا الملف.