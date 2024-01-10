الافراج عن باخرة المحروقات

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أفيد أن باخرة المحروقات التابعة لشركتي توتال وIPT، سيتم الافراج عنها وتفريغ حمولتها لتوزيعها بعدما تبين أنها مطابقة للمواصفات اثر الفحص المخبري التي خضعت له من قبل شركتين مستقلتين.وبحسب المعلومات، فان وزارة الطاقة قد تعلن عن النتيجة لاحقاً.