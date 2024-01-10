Advertisement

لبنان

الافراج عن باخرة المحروقات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-01-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1150655-638404714596333357.jpg
Doc-P-1150655-638404714596333357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفيد أن باخرة المحروقات التابعة لشركتي توتال وIPT، سيتم الافراج عنها وتفريغ حمولتها لتوزيعها بعدما تبين أنها مطابقة للمواصفات اثر الفحص المخبري التي خضعت له من قبل شركتين مستقلتين.
وبحسب المعلومات، فان وزارة الطاقة قد تعلن عن النتيجة لاحقاً.
Advertisement

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القاضي بيرم قرّر التوسّع بالتحقيقات في ملف فساد وزارة التربية
lebanon 24
10/01/2024 12:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف
lebanon 24
10/01/2024 12:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نحو التوسّع في التحقيقات في ملف وزارة التربية.. و"قضية" أمل شعبان للمتابعة
lebanon 24
10/01/2024 12:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب محطة محروقات... إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص
lebanon 24
10/01/2024 12:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

باخرة

محروقات

وزارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2024-01-10
05:31 | 2024-01-10
05:20 | 2024-01-10
05:16 | 2024-01-10
05:10 | 2024-01-10
05:00 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24