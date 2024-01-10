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لبنان
الافراج عن باخرة المحروقات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-01-2024
|
02:15
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أفيد أن باخرة المحروقات التابعة لشركتي توتال وIPT، سيتم الافراج عنها وتفريغ حمولتها لتوزيعها بعدما تبين أنها مطابقة للمواصفات اثر الفحص المخبري التي خضعت له من قبل شركتين مستقلتين.
وبحسب المعلومات، فان وزارة الطاقة قد تعلن عن النتيجة لاحقاً.
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المصدر: لبنان 24
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