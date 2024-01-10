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لبنان

تحرّك متني في اتجاه إتحاد البلديات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2024 | 02:45
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تسعى فاعليات متنية من مخاتير وأعضاء مجالس بلدية الى التواصل مع إتحاد بلديات المتن للوصول الى إتفاق يقضي بأن يتدخل هذا الأخير إنمائياً في البلديات المنحلّة والتي تتجه بُناها التحتية الى التحلُل مثل الفنار والجديدة البوشرية السد وضبية ، حيث كان لافتاً طيلة فترة الأعياد أن اقنية الصرف الصحي كانت تجتاح شوارعها من دون أي تدخل لهذه البلديات وفرق الأشغال فيها بإستثناء بعض المبادرات الفردية.
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المصدر ختم بأن حراكا سوف يحصل على صعيد البلديات والقائمقامية من أجل وضع الإتفاق على ورق ليكون قيد التنفيذ إذا نجحت المساعي في توفير الأموال .

المصدر: لبنان 24

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