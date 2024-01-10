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لبنان

مرجعية روحية: وصلنا الى الدرك الاسفل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2024 | 03:15
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قال أحد المطارنة الموارنة، خلال دردشة خاصة، "إن الوضع المسيحي سيّء للغاية وهو بصدد اتخاذ مواقف عالية السقف من الدرك الذي وصلنا إليه، ولكن في التوقيت المناسب".
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المصدر: لبنان 24
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