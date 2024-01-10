مرجعية روحية: وصلنا الى الدرك الاسفل!

قال أحد المطارنة الموارنة، خلال دردشة خاصة، "إن الوضع المسيحي سيّء للغاية وهو بصدد اتخاذ مواقف عالية السقف من الدرك الذي وصلنا إليه، ولكن في التوقيت المناسب".



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