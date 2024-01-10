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لبنان

ارتكبا جريمة بسبب خلافات عائلية.. هكذا تم توقيفهما بعملية نوعية

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:58
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بعملية نوعية وبعد رصد وتعقب، داهمت قوة من المخابرات تؤازرها قوة من الجيش فجر اليوم الأربعاء احدى الشقق السكنية في محلة الشلفة ابي سمراء ـ طرابلس والقت القبض على المدعو "ن.خ" وشقيقه "ا.خ" وتم اقتيادهما الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتأتي عملية التوقيف لقيام الموقوفين في وقت سابق بإرتكاب جريمة قتل احد اقاربهما ويدعى "خ.خ" نتيجة خلافات عائلية.

كما تمت مداهمة احدى الشقق في محلة ابي سمراء - الشلفة جرى خلالها القاء القبض على المدعو "ع.خ"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يذكر ان الموقوف يُعد من اصحاب السوابق في تجارة المخدرات كما ضبط داخل منزله كمية من المخدرات .


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