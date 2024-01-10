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لبنان

القاضي بيرم قرّر التوسّع بالتحقيقات في ملف فساد وزارة التربية

Lebanon 24
10-01-2024 | 02:05
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استكمل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم استجواباته بملف الفساد في وزارة التربية على خلفية قبض رُشى مقابل إنجاز معادلات الشهادات لطلاب عراقيين، وذلك بعد أن فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرار تخلية سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمنية سرّ لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف أمل شعبان، وإعادة الملف الى القاضي بيرم الذي استمع أمس الى إفادة الموظف المتعاقد في دائرة الامتحانات رامي حنين، كما استدعى أمينة سرّ لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر والموظفة في لجنة المعادلات الجامعية أمية العلي الموقوفتين رهن التحقيق، وأجرى مقابلة مع الموظف في لجنة المعادلات والمسؤول عن آلة البصم صلاح رزق وأحد السماسرة من خارج ملاك وزارة التربية.
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وبناءً على تكشّف معطيات جديدة في الملف وما قد يستتبعه من ملفات متشعبة عنه، قرّر القاضي بيرم التوسّع في التحقيقات.
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