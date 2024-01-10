مفاجأة من معهد أميركيّ عن "شعبية حزب الله".. إكتشفوا ما قيلَ!

كشف إستطلاعٌ جديد نشرهُ "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، عن إنتشار دعمٍ واسع النطاق لحركة "حماس" في المجتمع اللبناني.



Advertisement وقام المعهد بهذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 14 تشرين الثاني، حتى الـ6 من كانون الأول، وذلك في ظل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 تشرين الأول الماضي ووسط التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله". وقام المعهد بهذا الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 14 تشرين الثاني، حتى الـ6 من كانون الأول، وذلك في ظل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 تشرين الأول الماضي ووسط التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".



وتطرّق هذا الإستطلاع إلى المواقف اللبنانية تجاه الحرب بين إسرائيل و "حماس"، ودور "حزب الله"، وتبين أن الإصلاح السياسي والإقتصادي الداخلي أكثر أهمية في لبنان من أي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية، كما ظهر أيضاً أن تأييد إبقاء لبنان بعيداً عن أي حربٍ خارجية كان كبيراً.



وتبيّن من خلال البحث أنّ هناك إجماعٌ شبه كامل على وجوب أن تقطع الدّول العربية إتصالاتها فوراً مع إسرائيل احتجاجاً على عملها العسكريّ في غزة، وذلك تماشياً مع مواقف مماثلة في بلدان أخرى شملها الإستطلاع.



المُفارقة التي كشفها البحث هي أنّه لوحظ وجود إرتفاع في شعبية "حزب الله" مقارنة بآخر استطلاعٍ أُجري في تشرين الثاني عام 2020. المعهد يقولُ في تحليله إنّ هناك إنقساماً في التأييد بين مختلف الطوائف، لكنّ نسبته ازدادت مؤخراً بشكل ملحوظ.



أما في يتعلّق بالموقف القائل إنّه بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دوراً أكثر أهمية في الصراع، فكشف الاستطلاع أنّ عدداً قليلاً من اللبنانيين مقتنعون بذلك، فيما تبيّن أن نسبة 71% منهم لا يتفّقون مع الفكرة القائلة إنّ واشنطن "لا تزال في أفضل وضع للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة".