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لبنان

اليونيسيف تعتذر وتطلب رسمياً تغيير اسم منصة الشباب الرقمية

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:06
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تسلمت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتاباً رسمياً من ممثل منظمة اليونيسف في لبنان ادوار بيجبدير يعلمها فيه "ان المنظمة في صدد تغيير اسم منصة الشباب الرقمية من Forastech الى NammiSkills وذلك بعدما اظهرت تحقيقات المديرية العامة لأمن الدولة وجود تشابه بين اسم المنصة واسم منصة في بلد آخر".
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واشار ممثل اليونيسف "الى انه نظرا لما اعترى هذا التشابه من التباس وربما تداعيات غير محسوبة وغير مرغوبة قررنا اتخاذ اجراءات استباقية لتغيير اسم المنصة فورا".

ولفت الى "ان اليونيسف وجهت كتاباً الى النائب العام التمييزي في هذا الصدد".

كذلك طلبت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من المديرية العامة لأمن الدولة اخذ العلم بالاسم الجديد طالبةً اجراء التحقيقات اللازمةً وتبيان ما اذا كان هناك أي ملاحظات او اعتراضات تحول دون امكان استئناف انشطة المشروع من خلال الإسم الجديد.

يذكر أن أمن الدولة وبإشراف النيابة العامة التمييزية يواصل تحقيقاته في الملف بعدما تبيّن وجود تشابه بين اسم Forastech  واسمٍ آخر مشابه يعود لبرنامج مشابه أيضاً، ويتمّ تشغيله من "إسرائيل".

وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة تداعيات هذا الخرق الخطير بعد الوقوف على بعض التفاصيل التقنية لاسيّما تلك المرتبطة بكل من قام بالدخول إلى الموقع المشبوه.
وقد اتخذ القضاء سلسلة اجراءات في هذا الملف من ابرزها التحقيق مع بعض المعنيين المباشرين بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لاسيما فسخ التعاون معهم ومنعهم من دخول الادارات الرسمية.

يذكر ان المنصة اطلقت بتاريخ 15-12-2023 بهدف تعزيز مهارات الشباب اللبناني الرقمية وتحسين فرصهم لتأمين فرص عمل تخصصية بدعم من منظمة اليونيسيف والبنك الدولي وبتمويل من السفارة الهولندية.

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