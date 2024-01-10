أحد قادة الحزب الشيوعي.. وفاة المفكر كريم مروة

توفي صباح اليوم الأربعاء كريم مروة وهو احد قادة الحزب الشيوعي اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي وكان عضوا في المكتب السياسي منذ العام 1964 حتى العام 1999 ، وانتخب نائبا للأمين العام في المؤتمر الوطني الخامس عام 1987.

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