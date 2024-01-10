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لبنان

أحد قادة الحزب الشيوعي.. وفاة المفكر كريم مروة

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:35
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توفي صباح اليوم الأربعاء كريم مروة وهو احد قادة الحزب الشيوعي اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي وكان عضوا في المكتب السياسي منذ العام 1964 حتى العام 1999 ، وانتخب نائبا للأمين العام في المؤتمر الوطني الخامس عام 1987.
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لبنان

تعازي ووفيات

وفاة

حزب

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