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لبنان

ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:50
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك في السرايا بمشاركة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفد الالماني.
 
 
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ميقاتي

وزيرة

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