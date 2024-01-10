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لبنان

ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا: لبنان يحترم القرارات الدولية وحان الوقت لايجاد حلّ للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
10-01-2024 | 05:45
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إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.
شارك في الاجتماع  وزير الخارجية  والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير المانيا في لبنان  كورت جورج سيلفريد والوفد الالماني المرافق، ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع اكد رئيس الحكومة الحرص على افضل العلاقات مع المانيا شاكرا دعم المانيا لبنان على المستويات كافة.
وشدد رئيس الحكومة على" ان لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار  الدائم جنوب لبنان". وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه".
وقال" حان الوقت لايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وبالتالي البدء بوقف اطلاق  النار واطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين.
أما الوزيرة الالمانية فشددت على اهمية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ".

 
 
 
 
 
 
منسقة الامم المتحدة

واستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا،التي وضعته في أجواء الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل بين الامين العام للامم المتحدة وجميع مدراء ومسؤولي البرامج السياسية للأمم المتحدة في العالم.
كما اطلعت فرونتسكا من  الرئيس ميقاتي على مضمون رسالته الموجهة الى الامين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع  في الجنوب.
 


ريزا
وإستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في البرامج الانمائية وخطة الإنماء للعام2024,  اضافة الى الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تخص المواطنين اللبنانيين، وتثبيت التعاون القائم بين الأمم المتحدة  والدولة اللبنانية.

وإستقبل الرئيس ميقاتي الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى.

كما إستقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي،  ثم رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
 
 
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