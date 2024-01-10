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لبنان

مشهد فريد شهدته بيروت عام 1963 (صورة)

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:39
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مع انتظار اللبنانيين العاصفة الأولى التي من المتوقع أن ترخي بظلالها على لبنان، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد شوارع مدينة بيروت وهو مُغطى بقشرة من الثلج يعود تاريخها لعام 1963، حيث تظهر تعرّض لبنان لعاصفة ثلجية آنذاك. 
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ولم تكن تلك العاصفة الوحيدة التي وصل ثلجها إلى بيروت، إذ لبست العاصمة الرداء الأبيض لأكثر من مرة أبرزها كان عام 11 شباط 1920 عندما ضربت عاصفة ثلجية لبنان، وعاصفة أخرى عام 1904.

إلا أن اللافت في الأمر هو أن المناطق الساحلية افتقدت لهذه المناظر منذ عشرات السنوات، مع تغيّر المناخ حول العالم، وازدياد ظاهرة الإحتباس الحراري، التي تأثّر بها لبنان بشكل مباشر.
 
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