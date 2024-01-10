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لبنان

عاجل جداً.. هذا ما فعلهُ "صاروخ ثقيل" أطلقهُ "حزب الله"!

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:56
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنَّ الدمار الكبير الذي ألحقه "حزب الله" بالمُستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، يمكن وصفه بـ"غير المسبوق".
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في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أن "الحزب أطلق صاروخاً ثقيلاً وسقط داخل مستوطنة لم تسمح الرقابة الإسرائيليّة بنشر اسمها، حيث أحدث أضراراً جسيمة بالمنازل ضمن دائرة قطرها 100 متر".

مع هذا، فقد قالت تقارير إسرائيليّة أخرى إنَّ الوضع على جبهة لبنان يختلف تماماً عن وضع جبهة غزة، مشيرة إلى أنهُ في الشمال، أي عند حدود لبنان، لا تُدوّي صافرات الإنذار إلا بعد سقوط الصواريخ والقذائف، حيث يركض الجنود للاحتماء داخل الدبابات ولا يخرجون منها إلا بعد سماع دوي انفجارات والتأكد بأن الحدث انتهى.
 
(رصد لبنان24)


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