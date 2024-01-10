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لبنان
عن إمكانيّة شنّ إسرائيل هجوماً على "حزب الله"... ماذا كشف مسؤولون أميركيّون؟
Lebanon 24
10-01-2024
|
05:10
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة، أنّ مسؤولين أميركيين قالوا إنّ "خطر شنّ إسرائيل هجوماً على "حزب الله" لم يختفِ أبداً".
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