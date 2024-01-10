قائد الجيش شكر من وساه بوفاة والدته

Advertisement

يُعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لكل من واساه بوفاة والدته، حضورًا أو اتصالًا، ولا سيما الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والديبلوماسيون، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، والأسلاك العسكرية والأمنية، والوفود الشعبية.