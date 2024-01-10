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لبنان

قائد الجيش شكر من وساه بوفاة والدته

Lebanon 24
10-01-2024 | 05:16
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يُعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لكل من واساه بوفاة والدته، حضورًا أو اتصالًا، ولا سيما الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والديبلوماسيون، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، والأسلاك العسكرية والأمنية، والوفود الشعبية.
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