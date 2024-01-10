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لبنان

ما قاله صحافيّ بارز غير عاديّ بالنسبة لإسرائيل: هذا ما سيحصل إنّ تمدّدت الحرب إلى لبنان

Lebanon 24
10-01-2024 | 05:20
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قال الكاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة جدعون ليفي، إنّ "توسيع هذه الحرب نحو الجبهة الشمالية أيضًا، وتحديدًا ضد حزب الله، من شأنه أنّ يُغيّر قواعد اللعبة، وسيخلق حقيقة لم تواجهها إسرائيل والإسرائيليون من قبل".
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وأكد ليفي لـ"سي ان ان" أنّه "من الجيد جدًا أن نتحدث هنا عن توسيع الحرب، ولكن ما يمكن أن يحدث حينها، أعتقد أنه يتجاوز بكثير ما رأيناه في إسرائيل أو تل أبيب أو القدس أو حيفا وأماكن أخرى".
 
 
 

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