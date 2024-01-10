فرع رئيسي جديد لشركة "OMT" في المنارة

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أضافت شركة OMT إلى سلسلة فروعها الرئيسية فرعًا رئيسيًا جديدًا في المنارة – بيروت، بالقرب من النادي العسكري المركزي.يُتيح فرع المنارة للزبائن الاستفادة من كافّة خدمات OMT طيلة أيّام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.وتؤكّد شركة OMT يومًا بعد يوم التزامها بشعار "حدّك" عبر أكثر من 1،400 مركز منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية وعبر تطبيق OMT Pay الذي يعكس بدوره الابتكار والتكنولوجيا في القطاع المالي.