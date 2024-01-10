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لبنان
خبرٌ سار عن "الكهرباء" في لبنان.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
10-01-2024
|
06:11
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أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان، اليوم الأربعاء، إعادة رفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً، اعتباراً من من مساء يوم أمس الثلاثاء.
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وذكرت المؤسسة أنها عملت على زيادة قدرة الإنتاج من المعامل الحرارية تدريجياً، مشيرة إلى أنه تم وضع مجموعة غازية واحدة في معمل دير عمار في الخدمة، بينما تم رفع القدرة الإنتاجية للمجموعة الغازية في معمل الزهراني، ليبلغ على أثر ذلك الإنتاج الإجمالي الحراري حدود 400 ميغاواط.
وأوضحت المؤسسة أن تلك الخطوة التي حصلت جاءت بعد الإنتهاء من تفريغ حمولة باخرة "غاز أويل" كانت وصلت مؤخراً إلى لبنان.
وبحسب "كهرباء لبنان"، فإنها تتخذ إجراءات احترازية للمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون، والمرافق الأساسية الأخرى)، وأضافت: "كذلك، نفيد المواطنين بالكرام بأن المؤسسة ستبقي على هذا الحد من الإنتاج الحراري (حدود 400 ميغاواط) للفترة الراهنة، لعدم الوقوع في المحظور أواسط شهر شباط 2024".
وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم توريد كميات إضافية لصالح المؤسسة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لزوم احتياجات شهر كانون الثاني 2024، الا أن إجراءات المناقصة العمومية المعتمدة بحسب شروط التبادل (SWAP) لهذه الاتفاقية وتطبيقًا لقانون الشراء العام من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، حالت دون امكانية توريد تلك الكميات، ما أدى إلى ترحيلها إلى المناقصة العمومية العائدة للشهر الذي يلي، الأمر الذي سيتسبب بدوره في تدني خزين مادة الغاز أويل في معملي الزهراني ودير عمار إلى حدوده الدنيا لحين وصول أول شحنة غاز أويل من هذه المناقصة".
وختمت: "أخيراً، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".
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