Advertisement

لبنان

قبلان: الحل بحراك سياسي كبير يعيد خلط الأوراق

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1150762-638404903290491424.png
Doc-P-1150762-638404903290491424.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجّه فيه للقوى السياسية بالقول: "لا يمكن بناء البلد على مواقف انتقامية وقطيعة سياسية تنتظر المجهول لأن البلد مهدّد بصميم مصالحه الوطنية، والحل بحراك سياسي كبير يعيد خلط الأوراق، واليوم البلد يعيش في قلب منطقة منقسمة وكوارث دولية وإقليمية وفراغ عالمي، والخلاص يمرّ بتوطين الحلول ومنع النفوذ الأميركي عن البلد".
Advertisement

وقال:" إذا كان من المهم الإستماع للموفدين الدوليين فإنّ الأهم لبنان وقراره السياسي والسيادي بخاصة أنّ تل أبيب وبروكسل وواشنطن انكشفت عن تراجع هيكلي كبير بميزان الشرق الأوسط، والمطلوب الإستثمار بقوة لبنان وجبهة نفوذه، ولا قيمة للبنان إلا بسيادته وقراره ومصالحه الوطنية، والصفقات ممكنة إلا بسيادة لبنان". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2024-01-10
07:52 | 2024-01-10
07:51 | 2024-01-10
07:40 | 2024-01-10
07:39 | 2024-01-10
07:39 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24