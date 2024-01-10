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لبنان

آخر رسالة إسرائيليّة إلى "حزب الله".. إقرأوا تفاصيلها!

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:26
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قالَ الباحث الإسرائيلي عيدان زولكوفيتش في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الاغتيالات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في لبنان وسوريا، تحمل رسائل واضحة من الجيش الإسرائيلي إلى حزب الله، بأنّ استمرار التصعيد بالنار في الشمال من شأنه المس بمتخذي القرار في المنظمة".
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وذكر الكاتب أن "اغتيال القائد الميداني في حزب الله وسام الطويل في جنوب لبنان، وقرب بيته، تم بطريقة مختلفة عن الاغتيالات الموضعية من الجو، التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن"، لافتاً إلى أنّ "عملية التنفيذ الدقيقة من خلال وضع عبوة ناسفة قرب بيته، جاءت لتحديد الرسالة، بأنه ليست قيادة حماس في بيروت فقط مكشوفة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية ومعرّضة للاستهداف، ولكن أيضاً القيادة الميدانية في حزب الله في جنوب لبنان".

واعتبر الكاتب أنّ الهجوم المكثف والدقيق على قاعدة ميرون التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال، والذي أدى إلى أضرار في البنية التحتية للقاعدة، "تسبب بتوسيع الرد الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، وتجاوز استهداف البنى التحتية في لبنان إلى استهداف القيادات الميدانية الكبيرة التي تقود هجمات حزب الله، ضد الاحتلال الإسرائيلي". (العربي الجديد)
 
 
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