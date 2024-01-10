دربان عرض للاوضاع مع سفير قطر

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير المفوض علي المطاوعة وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية والعربية، وتعزيز التعاون بين لبنان وقطر.واستقبل المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو على رأس وفد من عدد أعضاء مجلس الامناء، وقد اطلع رئيس الجمعية المفتي على قرار الجمعية عقد ندوة علمية مع الجمعية العاملية في بيروت .وقد اثنى المفتي على الفكرة مؤكداً "حرصه الشديد على الوحدة الإسلامية وعلى الوحدة الوطنية" .