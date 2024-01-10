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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية درست 3 اقتراحات قوانين

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:55
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 عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة.
وقال النائب علامة بعد الجلسة: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا اليوم، استعرضنا خلالها ثلاثة اقتراحات قوانين. الاول يتعلق بالنزوح السوري وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد ضمن القانون ماذا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقوم به، وهو اقتراح قانون مقدم من النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، الياس جراده، وسجيع عطيه. ونظرا لان هناك اربعة قوانين مماثلة او قريبة له في لجنة الادارة والعدل تم الاتفاق على تحويله الى اللجان المشتركة ودمجه مع بقية القوانين الموجودة ليكون بيد الحكومة اللبنانية قانون واضح يرمي الى تنظيم الاقامة وترحيل النازحين السوريين المخالفين حسب المواد الموجودة في القانون، وسيكون هناك وقت لمناقشته واضافة تعديلات عليه ليكون هناك ورقة يستطيع من خلاله المجلس النيابي والحكومة التعاطي مع المعنيين في ملف النزوح بطريقة قانونية ودستورية فعالة".
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اضاف: " اما الموضوعان اللذان بحثتهما اللجان فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة، ومن خلالها لوزارة الخارجية ولهما علاقة برسوم القنصليات وتعديل الرسوم القنصلية. والاقتراح الاخر يتعلق باخضاع البضائع الاجنبية المستوردة للبنان لاثبات المنشأ وجرى بحثهما واجريت بعض التعديلات عليهما وسنستكمل بحثهما في جلسات اخرى.
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