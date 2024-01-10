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لبنان

حريق في منزل بـ"عين التينة".. هل من إصابات؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:59
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 شبّ حريق داخل منزل في بلدة عين التينة ـ الضنية امتدت النيران في أرجائه، بعدما أدت إلى وقوع أضرار جسيمة في أساساته ومحتوياته. وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة، حيث قامت بمعالجة صاحب المنزل الذي تعرض لحروق في يديه في خلال عملية الإخماد.
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كما تم تسجيل حالتي إختناق تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد وُصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.

وأفادت معلومات أن الحريق ناتج عن إحتكاك كهربائي داخل المنزل.

وهذه المرة المرة الثانية التي يتعرض لها منزل للحريق في المنطقة للسبب ذاته، بعدما تعرض منزل في بلدة سير، قبل يومين، إلى حريق إقتصرت أضراره على المايات.
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