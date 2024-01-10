15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: سننتظر نتائج جلسة مجلس الوزراء ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا
Lebanon 24
10-01-2024
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:
فوجئ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان بخلوّ بنود جلسة محتملة لمجلس الوزراء المفترض انعقادها هذا الأسبوع ، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، من أية معالجة للقضايا المعيشية والحياتية الأساسية وعلى رأسها المواضيع المتعلقة بإعادة العجلة الى الإدارة وتلك المتعلقة بإنصاف المتقاعدين الذين يئنون تحت وطأة معيشتهم اليومية، وقد مرت فترة الأعياد كأي يوم سبقها دون ان يشعر المتقاعدون بفرحة هذه الأعياد ، بل كانت أسوأ، نتيجة الغلاء المستفحل وجشع التجار على اختلاف مستوياتهم .
Advertisement
لقد تلاشى الأمل الذي عاشه المتقاعد الشهر الماضي ليستعيد الجزء القليل من حقوقه التي خسرها بنسبة ٩٠ بالمئة، بعدما صرفت الحكومة النظر بهذا الشأن. وقد صمّ المسؤولون آذانهم على مختلف الطروحات التي تم عرضها من قبلنا ومن بعض من يعنيهم الأمر، وهي طروحات مسؤولة أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاستثنائية التي يمرُّ بها الوطن .
لا يسع المجلس التنسيقي، إزاء هذا الصمت المطبق الذي يبديه ذوو الشأن ، إلاّ ان يذكّر بأن حقوق المتقاعد هي من الأولويات قبل لائحة البنود المعروضة على مجلس الوزراء للهروب إلى الأمام ؛ فهذه البنود لا تمثل الطموحات المنشودة لتفعيل الإدارة وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا زهرة عمرهم لبناء الدولة والنهوض بها، ولولاهم لما كنتم موجودين اليوم على كراسيكم . وبدلاً من البكاء على أطلال الوضع المالي عليكم الذهاب الى ما يوفر للخزينة مداخيل منها، على سبيل المثال لا الحصر، التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ووقف الهدر الذي لا تزال مؤسسات الدولة تعاني منه، فضلاً عن التنفيعات والتلزيمات حتى آخر السلسلة...
اننا نحذركم من سياسة التهرّب المبرمج، المموّه بكلام معسول سرعان ما يكشف عن الوجه الحقيقيّ لسياستكم، وسننتظر نتائج الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ونقرّر في ضوئها خطوات تحركنا التي لن تعجبكم، فلا شيء لدينا لنخسره بعدما خسرنا كل مقومات العيش الكريم، ولم يتبقَّ لنا سوى كرامتنا التي لا نسمح لأحد بأن يحرمنا منها مهما علا شأنه ، وكل الوسائل تصبح عندها مشروعة .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
Lebanon 24
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
10:24 | 2024-01-09
09/01/2024 10:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
11:12 | 2024-01-09
09/01/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
00:27 | 2024-01-10
10/01/2024 12:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
14:21 | 2024-01-09
09/01/2024 02:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
13:48 | 2024-01-09
09/01/2024 01:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:45 | 2024-01-10
ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا: لبنان يحترم القرارات الدولية وحان الوقت لايجاد حلّ للقضية الفلسطينية
07:52 | 2024-01-10
إشكال بين أفراد من عائلة واحدة... عراك وتضارب وطعن بالسكاكين!
07:51 | 2024-01-10
كركي بحث مع الاسمر في أوضاع الضمان وتعزيز مكاتب الصندوق في منطقة جزين
07:40 | 2024-01-10
بو صعب من عين التينة: الحرب ليست الحلّ
07:39 | 2024-01-10
إستهداف محل بقنبلة
07:39 | 2024-01-10
لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت مستجدات مرسوم التوقيع الالكتروني بانتظار اقراره
فيديو
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
10/01/2024 15:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
10/01/2024 15:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
10/01/2024 15:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24