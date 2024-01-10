نقل جثة أحد الشهداء في الجنوب إلى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة ع.ال.ال، من مواليد العام 2006، في محيط تلة الحمامص مقابل مستعمرة المطلة.

وعُلم أنّ القدم اليمنى للشهيد مبتورة، ونُقلت جثته إلى مستشفى مرجعيون الحكوميّ.