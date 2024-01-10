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لبنان

إطلاق نار بين عائلتين... وفرق الإسعاف حضرت على الفور إلى مكان الإشكال

Lebanon 24
10-01-2024 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال بين عائلتين، على خلفية ركن سيارة، في محلة شارع الراهبات، في طرابلس، تخلله إطلاق نار.

وحضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، على الرغم من عدم سقوط إصابات.
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إشكال

إطلاق نار

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