إستهداف محل بقنبلة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ح.ج أقدم برفقة سوريين، على رمي قنبلة يدوية على محل تصليح سيارات في حيّ الشراونة في بعلبك، تعود ملكيته للمدعو أ.ال، ما ادى الى اصابة شخص بجروح طفيفة.

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