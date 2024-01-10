كركي بحث مع الاسمر في أوضاع الضمان وتعزيز مكاتب الصندوق في منطقة جزين

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إستقبل المدير العام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم النائب سعيد الأسمر، في حضور رئيس مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" ريمون حنا، حيث جرى البحث والتداول في أبرز الأوضاع الراهنة في البلاد، لاسيما قانون التقاعد الذي تم إقراره مؤخرا في مجلس النواب.وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق "ان البحث تطرق أيضا إلى سبل تأمين الموارد المالية الإضافية اللازمة كي يتمكن الصندوق من مواكبة التضخم وتأمين تغطية صحية لائقة إسوة بالجهات الحكومية الضامنة الأخرى، حيث أكد النائب الأسمر إستعداده لمتابعة أي مشروع أو قانون يصب في مصلحة زيادة إيرادات الصندوق وتقديماته وخاصة الصحية منها".وتوقف المجتمعون عند ضرورة تعزيز مكاتب الصندوق لاسيما في منطقة جزين حيث تم التوافق على العمل لفتح صندوق لقبض الإشتراكات في مكتب جزين. وأكد الدكتور كركي، سعيه الدؤوب لتحسين التقديمات الصحية لكي يعاود الصندوق لعب دوره الأساسي كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان".وفي الختام، شكر النائب الأسمر الدكتور كركي على "سعيه الدائم وعمله على تطوير هذه المؤسسة الوطنية الجامعة لتبقى حاملة مظلة الحماية الإجتماعية في لبنان".