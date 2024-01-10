Advertisement

لبنان

كركي بحث مع الاسمر في أوضاع الضمان وتعزيز مكاتب الصندوق في منطقة جزين

Lebanon 24
10-01-2024 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1150790-638404952401504289.png
Doc-P-1150790-638404952401504289.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل المدير العام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم النائب سعيد الأسمر، في حضور رئيس مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" ريمون حنا، حيث جرى البحث والتداول في أبرز الأوضاع الراهنة في البلاد، لاسيما قانون التقاعد الذي تم إقراره مؤخرا في مجلس النواب.
Advertisement
 
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق "ان البحث تطرق أيضا إلى سبل تأمين الموارد المالية الإضافية اللازمة كي يتمكن الصندوق من مواكبة التضخم وتأمين تغطية صحية لائقة إسوة بالجهات الحكومية الضامنة الأخرى، حيث أكد النائب الأسمر إستعداده لمتابعة أي مشروع أو قانون يصب في مصلحة زيادة إيرادات الصندوق وتقديماته وخاصة الصحية منها".
 
وتوقف المجتمعون عند ضرورة تعزيز مكاتب الصندوق لاسيما في منطقة جزين حيث تم التوافق على العمل لفتح صندوق لقبض الإشتراكات في مكتب جزين. وأكد الدكتور كركي، سعيه الدؤوب لتحسين التقديمات الصحية لكي يعاود الصندوق لعب دوره الأساسي كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان".
 
وفي الختام، شكر النائب الأسمر الدكتور كركي على "سعيه الدائم وعمله على تطوير هذه المؤسسة الوطنية الجامعة لتبقى حاملة مظلة الحماية الإجتماعية في لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2024-01-10
10:54 | 2024-01-10
10:14 | 2024-01-10
10:09 | 2024-01-10
10:03 | 2024-01-10
09:55 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24