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لبنان

إشكال بين أفراد من عائلة واحدة... عراك وتضارب وطعن بالسكاكين!

Lebanon 24
10-01-2024 | 07:52
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حصل عراك وتضارب بالأيدي، في بلدة دير عمار، بين أفراد من عائلة واحدة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعُلم أنّ الإشكال سببه خلاف على بناء.
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دير عمار

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