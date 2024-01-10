إشكال بين أفراد من عائلة واحدة... عراك وتضارب وطعن بالسكاكين!

حصل عراك وتضارب بالأيدي، في بلدة دير عمار، بين أفراد من عائلة واحدة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعُلم أنّ الإشكال سببه خلاف على بناء.